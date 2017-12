Beschonken tiener slaat politieagent in het gezicht

IJMUIDEN - De politie heeft vanochtend een 16-jarige jongen uit Haarlem aangehouden wegens het mishandelen van een agent. De brutale puber probeerde te voorkomen dat een leeftijdsgenoot werd aangehouden en sloeg de politieman in het gezicht. Beide jongens bleken alcohol in hun bloed te hebben.

Afgelopen nacht kreeg de politie melding dat er een vechtpartij zou zijn op de Kennemerlaan in IJmuiden. Een 16-jarige Haarlemmer zou daar zonder aanleiding op een groep mensen hebben ingeslagen, waarna hij op zijn scooter stapte en op de vlucht sloeg.

De politie zette de achtervolging in en trof de agressieve tiener aan op het Marktplein, waar hij staande werd gehouden. Agenten wilden de jongen aanhouden, maar dat ging letterlijk niet zonder slag of stoot. Een eveneens 16-jarige jongen die op het Marktplein liep begon zich met de situatie te bemoeien. Hij probeerde de arrestant vrij te krijgen door tegen de politieman aan te duwen. Ook sloeg hij de agent in zijn gezicht.