Duik je op 1 januari het nieuwe jaar in? Check deze tips!

NOORD-HOLLAND - Op 1 januari is het weer zover: de traditionele nieuwjaarsduik. Op veel verschillende plekken in Noord-Holland gaat er weer volop in het koude water gedoken worden. Buiten dat dit ontzettend leuk is, brengt het ook risico's met zich mee.

De Reddingsbrigade zet al jaren honderden lifeguards in om de evenementen in alle veiligheid te laten verlopen. Om de duikers te behoeden voor onderkoeling of andere gevaarlijke situaties, geeft de Reddingsbrigade zeven tips om de nieuwjaarsduik soepel te laten verlopen.

1. Duik alleen waar toezicht is

Doe alleen mee aan de georganiseerde duiken waar een gekwalificeerd toezicht is van de Reddingsbrigade. Ga dus vooral niet op eigen houtje het water inspringen.

2. Kom op tijd en wees goed voorbereid

Het is vaak druk tijdens nieuwjaarsduiken waardoor het plaatselijke verkeer gestremd kan raken. Zorg dus dat je op tijd weggaat en bekijk de locatie van het duiken van tevoren even. Zo kun je vooraf bekijken hoe je snel het water uit kan.

3. Doe een warming-up

De naam 'warming-up' zegt het eigenlijk al: zorg dat je opwarmt en je kleren zo lang mogelijk aanlaat voordat je het water in gaat.

4. Doe alleen mee als je fit bent

Als je niet fit bent of voelt of het is medisch niet verantwoord om te duiken, spring dan vooral niet het water in. Het risico is niet alleen voor jezelf heel groot, maar ook voor anderen en de hulpverleners. Mocht je toch onwel worden, laat je dan snel nakijken bij een EHBO- of huisartsenpost.

5. Let goed op kinderen

Verlies je kinderen niet uit het oog. Door de drukte kunnen ze namelijk over het hoofd worden gezien door de mensenmassa.

6. Bescherm jezelf tegen de kou

Zet een muts op, smeer je in met vaseline of draag een neopreenpak en doe bij terugkeer uit het water meteen je slippers of schoenen aan. Op deze manier kan je lichaam de warmte het best vasthouden.

7. Warm goed op na de duik

Het is natuurlijk best logisch om direct op te warmen als je net in het ijskoude water hebt gezwommen. Maar dit doe je niet door een heel warme trui aan te trekken. Het is juist de bedoeling om iets duns aan te trekken. Op deze manier heeft je lichaam de tijd om de 'kou' uit je lichaam te werken. Draag tijdens het opdrogen bijvoorbeeld een badjas en zoek een warme omgeving om je aan te kleden.