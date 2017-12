Brutale dief steelt auto na testrit: "We zijn er ingetrapt"

AALSMEER - Een onbekende man heeft gisteren een auto gestolen nadat hij een zogenaamd proefritje maakte in Aalsmeer. Gerrit Buntsma, verkoopleider van autodealer Auto Maas zit met de handen in het haar: "Het is een groot drama."

Buntsma zegt dat de autodief, een man van ongeveer 50 jaar met een Nederlands uiterlijk, op het eerste oog een normale indruk maakte. Hij was rustig, had alle papieren op orde en ook leek er niks aan de hand met zijn identiteitspasjes. "De man had geen auto bij zich, maar was wel heel stellig in welke Seat hij wilde testen en wees resoluut de rode Leon Cupra aan", aldus Buntsma.

Door de drukte had Buntsma niet alle tijd om de gebruiksaanwijzing van de auto door te nemen. In goed vertrouwen overhandigde hij de sleutel aan de man die zich voordeed als Harry de Jong. "Op het eerste oog leek er niets mis met hem. Hij vertelde mij dat hij in Landsmeer woonde en gaf zijn telefoonnummer. Alles leek hartstikke goed", aldus Buntsma. Vervolgens gaf hij aan het voertuig toch wel minimaal een uur te willen lenen.

Lege tank

Toen 'Harry' om 17.00 uur, vlak voor sluitingstijd, nog niet terug was, begon Buntsma zich toch zorgen te maken. "Ik belde hem op om te vragen waar hij was. De man gaf aan dat hij er aan kwam." Buntsma legt uit dat hij een half uur later zelf terugbelde om te vragen hoe het tankdopje open ging. "Hij stond namelijk met een lege tank en wilde de auto nog even vullen. Mijn collega's vertelden uit beleefdheid nog hoe de man dat moest doen."

Om 18.00 uur was de auto nog steeds niet terug. Buntsma belde het nummer van 'Harry', maar hij nam niet meer op. De auto bleek gestolen te zijn. "Bij een controle van de kopieën van zijn identiteitsbewijs kwamen wij erachter dat ze vervalst waren. Op het adres dat hij had opgegeven bleek iemand anders te wonen. Opeens gingen er heel veel bellen rinkelen. We zijn er gewoon ingetrapt", denkt een aangeslagen Buntsma achteraf.

Aangifte

Inmiddels heeft de autodealer aangifte gedaan tegen de man. De politie heeft een opsporingsoproep gedaan, maar dit heeft tot op heden nog niet mogen baten. De auto is wel gesignaleerd op de snelweg richting Utrecht. Buntsma hoopt dat mensen die de auto zien, contact opnemen met het bedrijf. "Als je zelf de dupe wordt van een diefstal, is dat heel frustrerend. We hopen dat de Seat snel weer terugkomt."

Mensen die iets hebben gezien of tips hebben, kunnen hun informatie achterlaten op auto_maas@seat.nl.