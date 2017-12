Deel dit artikel:











Veel meer ondertekenaars Vuurwerkmanifest Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Het Vuurwerkmanifest, waarin wordt gepleit voor een verbod op consumentenvuurwerk, is tot nu toe door veel meer mensen en instanties ondertekend dan in dezelfde periode vorig jaar. Tot in de laatste week van 2017 hebben 1180 organisaties en 51.500 particulieren het manifest ondertekend. Vorig jaar hadden rond deze tijd 900 organisaties en 31.000 particulieren hun steun betuigd aan de actie.

"Dat het aantal ondertekenaars van het manifest blijft toenemen, heeft onder meer te maken met de blijvende aandacht, onder meer in de media, voor de gevaren van vuurwerk'', zegt een woordvoerster van het Nationaal Vuurwerkmanifest. Lees ook: NH Panel: meerderheid wil verbod vuurwerk, overlast is enorm De opstellers van het manifest wijzen op de grote schade die vuurwerk elk jaar aanricht, variërend van verwondingen aan ogen en handen tot materiële schade aan gebouwen die in de vele miljoenen loopt. Ze pleiten voor alleen nog professionele vuurwerkshows en in 2018 een verbod op consumentenvuurwerk. Eerder deze maand bleek ook al uit onderzoek van het NH Panel dat de meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek voor een verbod op consumentenvuurwerk is. Bovendien gaf 90 procent van de respondenten aan in meer of mindere mate overlast te ervaren van het vuurwerk.