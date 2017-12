Afgedankte kerstbomen worden opnieuw geplant in Amsterdam: "Het is een groot voordeel voor de stad"

AMSTERDAM - De Amsterdamse Nancy Wiltink gaat een tweede leven aan kerstbomen geven. Door de bomen te planten op een gebied in Amsterdam Noord kunnen ze na een jaar opnieuw gebruikt worden.

Er zijn al honderd bomen verkocht die Wiltink hoopt terug te zien in het afgedankte kerstbomenbos. De bedoeling is dat mensen na de feestdagen hun kerstboom gaan planten op het stukje grond aan de Sixhavenweg. Na een jaar kunnen zij hun boom weer ophalen om opnieuw te gebruiken.

Toch kan niet iedere boom opnieuw geplant worden. "Nordmann-sparren zijn niet geschikt", vertelt Wiltink aan NH Nieuws. Volgens haar zijn de bomen zo gekweekt dat de wortels niet snel groeien. Andere sparren kunnen wel opnieuw geplant worden. "De kerstbomen moeten wel water hebben gehad. Het zijn net kamerplanten. Zonder water zien ze er nog levend uit, maar eigenlijk zijn ze al overleden."

'Te gek voor woorden'

Wiltink heeft niet altijd in Amsterdam gewoond. Vroeger woonde ze dichtbij een bos waar mensen ieder jaar hun kerstboom opnieuw planten. In de stad is dit niet toegestaan en worden ieder jaar duizenden bomen weggegooid. "Het is toch te gek voor woorden. Dat een kerstboom beschouwd wordt als een ding in plaats van een levende plant", aldus Wiltink. "Het is een groot voordeel voor de stad. Ik hoop dat het kerstbomenbos een aanstekelijke werking heeft en in meer steden gedaan wordt."

Tweede poging

Vorig jaar is er ook al geprobeerd om een kerstbomenbos in Amsterdam te starten. Toen hebben maar tien bomen een tweede kerst gehaald. Maar nu is Wiltink goed voorbereid. Ze heeft paddenstoelencompost voor de kerstbomen en vijftien scholieren gaan haar helpen om de bomen iedere week water te geven.

Het planten van de kerstbomen staat gepland op 6 en 7 januari.