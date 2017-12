Auto uitgebrand op het Mosveld in Amsterdam

AMSTERDAM - Een auto is vanochtend op het Mosveld in Amsterdam-Noord volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond bij het incident.

Een ooggetuige weet te melden dat de brand vanochtend vroeg aan de linker achterzijde van de auto ontstond. Verschillende brandweerauto's rukten uit om de vlammen te blussen.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. Brandstichting wordt op dit moment nog niet uitgesloten. In Amsterdam-Noord is het de zoveelste autobrand van dit jaar. Inmiddels is dit de veertigste auto dit jaar die in vlammen op gaat.