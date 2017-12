Brandweer doet beroep op burgers rond oud en nieuw: 'Kleine brandjes zelf blussen'

AMSTERDAM - Bewoners in de grote steden doen er goed aan een emmer water en een zak zand klaar te hebben staan tijdens de jaarwisseling. De brandweer in Amsterdam komt namelijk handen te kort om bij alle incidenten te kunnen helpen.

Dat meldt De Telegraaf vandaag. Ook de brandweer in Rotterdam, Utrecht en Den Haag kan niet overal ingezet worden, omdat er te weinig versterking is tijdens oud en nieuw.

"We doen een beroep op de zelfredzaamheid van burgers, simpelweg omdat we zelf niet overal kunnen helpen'', zegt algemeen commandant Lucien Groenewegen van de Veiligheidsregio Haaglanden. Bij werkelijk gevaarlijke situaties staat de brandweer uiteraard wel paraat, verzekert Groenewegen.

'Kleine vuurtjes zelf blussen'

Op ’normale’ dagen krijgt de brandweer in de regio Haaglanden zo’n zeventig meldingen binnen, maar rond oud en nieuw zijn dat er wel zo’n 700, waarmee Den Haag landelijk ook koploper is. "Het is dan ook logisch dat burgers te hulp worden geroepen om kleine vuurtjes zelf met water of zand te bestrijden'', stelt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland.