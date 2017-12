Heilooër familie in zak en as om gestolen auto én metaaldetector

HEILOO - Een autodief heeft de kerstvakantie van de familie van Gemert uit Heiloo verpest. Hij nam niet alleen de Opel Zafira van Mariëlle en haar man mee, maar ook de metaaldetector van hun 12-jarige zoon Ruben, die in de kofferbak lag.

"Hij is van mijn ouders geweest", vertelt Mariëlle aan NH Nieuws over de gestolen auto. "We hadden 'm nog geen half jaar." Omdat haar vader er altijd erg zuinig op is geweest, toog de Heiloose met lood in haar schoenen naar haar ouders om te vertellen dat de auto was ontvreemd. "Mijn vader zei dat hij nog jaren mee had gekund."

Voor zoon Ruben is vooral het verlies van zijn geliefde gadget en bijbehorende attributen moeilijk te verkroppen. "Hij had heel hard gespaard", schrijft Mariëlle bij haar post over de diefstal op Facebook. "Hij is een erorme fan van metaaldetectors", legt ze uit. "Hij heeft contact met archeologen en zelfs een klein museum op zijn kamer met al zijn vondsten in glazen kasten."

Tweedehands

Mariëlle heeft aangifte gedaan van de diefstal van de auto, maar omdat ze onlangs een van haar autosleutels is kwijtgeraakt, verwacht ze niet dat de dagwaarde door haar verzekeraar wordt vergoed. "En de metaaldetector was tweedehands, dus daar hebben we ook geen bonnetje van", besluit ze in mineur.

De blauwe Opel Zafira 2.2 Maxx werd in de nacht van dinsdag (Tweede Kerstdag) op woensdag gestolen uit de straat in Heiloo-West waar de familie Van Gemert woont. Het kenteken van de auto is 74-RJ-PL. De gestolen metaaldetector is niet het exemplaar op de foto. Het gestolen exemplaar is een Garrett Ace 150.