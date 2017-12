Deel dit artikel:











Gewonde bij steekpartij in Nieuw-Vennep: verdachte aangehouden Foto: EvL / Cris Soellaart

NIEUW-VENNEP - Bij een steekpartij aan de Turfsteker in Nieuw-Vennep is vanavond iemand gewond geraakt. De politie heeft rond 21:30 uur een verdachte is aangehouden.

Dat meldt de politie op Twitter. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, waarna het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over diens identiteit, de aard van het letsel en de aanleiding van het geweld is nog niets bekend. Op de foto's is te zien dat een deel van de weg is afgezet, waarachter een handvol nieuwsgierige mensen zich hebben verzameld. De politie heeft een verdachte aangehouden. Deze is meegenomen naar het bureau voor verhoor.