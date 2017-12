Stroomstoring treft honderden huishoudens in regio Alkmaar

ALKMAAR - Meerdere dorpen ten oosten van Alkmaar zijn vanavond getroffen door een stroomstoring. Rond 18.30 ging het licht bij ruim 1.100 huishoudens uit, maar inmiddels heeft iedereen weer stroom.

Liander laat aan NH Nieuws weten dat het om een redelijk grote storing ging. Onder de getroffen dorpen waren in ieder geval Graft, De Rijp, Grootschermer, Stompetoren en Noordeinde. Ook een handvol huishoudens is Alkmaar was verstoken van elektriciteit.

Monteurs zijn enkele uren beziggeweest met het herstel van de stroomvoorziening. Circa een uur nadat de storing optrad, was meer dan de helft van de huishoudens weer aangesloten. Rond 20.10 was de storing overal verholpen, zo verwacht de netbeheerder. Over de oorzaak is nog niets bekend.