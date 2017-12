Onbekende schiet met luchtbuks op woning in Petten, schutter gezocht

PETTEN - Een nog onbekende schutter heeft op Eerste Kerstdag op een raam van een woning in Petten geschoten. Dat meldt de politie op Facebook. Tussen het dubbele glas van de woning aan Plein 1945, vond de bewoonster een klein kogeltje, afkomstig uit een luchtdrukgeweer.

Uit het Facebookbericht blijkt dat de vrouw 's avonds twee keer een tik op het raam had gehoord. Omdat ze de gordijnen al dicht had gedaan, zag ze niet wat er was gebeurd en besteedde er verder geen aandacht aan.

Toen ze de volgende ochtend de gordijnen opzij schoof, zag ze twee gaatjes in het buitenste glas. Op de foto's is te zien dat één van de kogels in de tussenruimte van het dubbele glas ligt.

Schutter gezocht

De politie verzoekt mensen om contact op te nemen, mochten zij degene kennen die 'dit op zijn geweten heeft'. Als je meer informatie hebt, kun je bellen naar 0900-8844.