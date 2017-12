Deel dit artikel:











Van den Brom wil langer bij AZ blijven Foto: Pro Shots/Erwin Spek

ALKMAAR - Het contract van AZ-trainer John van den Brom loopt binnenkort af. De Alkmaarse club gaf vorig jaar een contractverlenging tot medio 2017, met een optie tot 2018. Van den Brom heeft er in ieder geval alle vertrouwen in dat hij zijn contract bij de Alkmaarders kan verlengen. "Ik voel me happy bij de club."

De 51-jarige trainer kwam in september 2014 naar AZ, als opvolger van Marco van Basten. In zijn eerste twee seizoenen plaatste AZ zich voor Europees voetbal. Vorig seizoen bleven de prestaties achter bij de verwachtingen, maar dit jaar doet de trainer het erg goed. De Alkmaarders combineren aantrekkelijk voetbal met goede resulaten. AZ staat op de derde plaats met drie punten achterstand op de nummer twee, Ajax. Van 7 tot en met 13 januari gaat AZ op trainingskamp naar het Zuid-Spaanse Estepona. Daar spreekt Van den Brom met algemeen directeur Robert Eenhoorn en directeur voetbalzaken Max Huiberts over een eventuele verlenging van zijn contract.