Drie auto's botsen op elkaar in De Koog: twee gewonden

DE KOOG - Drie auto's zijn vanmiddag op de kruising met de Pontweg en de Pelikaanweg in de Koog op Texel tegen elkaar gebotst. Er zijn volgens ooggetuigen twee gewonden per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

Op de foto's is te zien dat er drie auto's op de plek van het ongeval staan. De schade lijkt bij alledrie de auto's groot. De berger is ter plaatste.