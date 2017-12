'Gebrekkige zorg' in verpleeghuis Nieuw-Vredeveld 'alleen maar erger geworden'

AMSTELVEEN - Voor familieleden van bewoners van verpleeghuis Nieuw-Vredeveld in Amstelveen is de maat vol. Begin juli trokken ze al aan de bel over slechte zorg in het huis, maar de situatie is sindsdien nauwelijks verbeterd. Integendeel zelfs, meent de dochter van een bewoner.

"Er is niets gebeurd. Het is alleen maar erger geworden", zegt Jannie Verdiesen. Omdat haar vader al jaren in Nieuw-Vredeveld woont, heeft ze een goede indruk van de zorg die in het verpleeghuis wordt geleverd. De hygiëne schiet volgens haar ernstig tekort en de bewoners krijgen niet de aandacht die ze nodig hebben.

"Je kan niet met één persoon tien mensen behandelen", zegt Verdiesen. "Kan niet, de één heeft een snottebel, de ander zit te huilen, de een neemt bloemblaadjes, de ander drinkt een glas bloemenwater", vertelt ze over het onvoorspelbare gedrag van de veelal dementerende ouderen.

Na klachten luidde wethouder Herbert de Raat afgelopen zomer de noodklok bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De inspecteurs die onaangekondigd op bezoek kwamen in het verpleeghuis, constateerden dat de zorg voor het grootste deel in orde is.

Borden met etensresten

"Kan niet", zegt Verdiesen stellig. "Als ik een keukenkastje opendoe en de borden staan met etensresten in de kast, als ik zie dat de glazen niet schoon zijn, dan denk ik: jongens, kom op. De inspectie moet dat zien. "

"We hebben alle klachten van familieleden bij de inspectie neergelegd, zo van: kijk er nog een keer naar", zegt wethouder Herbert de Raat. "Maar de inspectie ziet geen reden om daar verder iets mee te doen. Ik hoop dat ze er komend jaar wel iets mee doen.""

Extra personeel

Voor komend jaar heeft het het kabinet extra geld vrijgemaakt voor de zorg. "Ik kan niet garanderen dat er meer verzorgenden en verpleegkundigen komen", zegt de voorzitter van de Raad van Bestuur Lies Zuidema tegen NH Nieuws.

"Want daar is een groot tekort aan in heel Nederland. Maar ik kan wel garanderen dat we het geld dat we krijgen besteden aan extra personeel, verdeeld over al onze locaties."

De aanhoudende klachten van familieleden van bewoners worden in ieder geval tot een volgend bezoek van de inspecteurs terzijde geschoven. "Ik heb heel veel vertrouwen in onze inspectie, dus ik denk dat ik daar gewoon aan vasthoud", besluit Zuidema.