Airbnb: "Cijfers illegale hotels kloppen niet"

AMSTERDAM - (AT5) Vakantiewoningverhuursite Airbnb is niet blij met de publicatie van een artikel in dagblad Trouw. De krant beweerde vanochtend dat er zo'n 6000 woningen in de stad permanent via Airbnb verhuurd worden. Maar volgens het verhuurplatform heeft Trouw de cijfers verkeer geduid.

De cijfers die gebruikt zijn in het artikel, werden verzameld door data-analist Nico van Gog. In de stad zouden volgens hem duizenden woningen permanent verhuurd worden aan toeristen, terwijl er in Amsterdam een max van 60 dagen geldt. In een reactie zegt Airbnb dat verhuurders van woningen automatisch gelimiteerd worden tot die 60 dagen. Maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor bed & breakfasts of voor mensen die een kamer in hun huis verhuren. Die twee categorieën staan ook op de site van Airbnb, maar vallen niet onder de verhuurgrens van de gemeente.

Kalenders niet actueel

Ook is beschikbaarheid niet hetzelfde als het aantal geboekte nachten. Zo kan een huis 365 dagen per jaar beschikbaar zijn voor verhuur, maar slechts een paar dagen per jaar verhuurd worden. Tot slot zegt Airbnb dat veel kalenders van verhuurders niet actueel zijn. Als er data in de kalender geblokt zijn, betekent dat niet automatisch dat de woning verhuurd is. Een verhuurder kan ook besloten hebben zijn huis op bepaalde dagen niet beschikbaar te stellen.

Airbnb zegt zich keurig aan de Amsterdamse regels te houden. Twee keer per jaar worden gegevens van de verhuursite gedeeld met de gemeente. Die gegevens worden door een derde onafhankelijke partij geverifieerd.

"Woningen zijn om in te wonen"

Wethouder Ivens waagde zich vanmiddag niet aan het onderschrijven van de cijfers uit het artikel van Trouw. Wel reageerde hij via Twitter: "Woningen zijn om in te wonen. Op steeds meer manieren gaan we de strijd aan met huisjesmelkers en illegale hotels".