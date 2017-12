Deel dit artikel:











Jan is al 25 jaar vuurwerkcoördinator: "Als het aan mijn vrouw lag, was ik al gestopt" Foto: NH / Sjors Blaauw

IJMUIDEN - Al 25 jaar lang staat de maand december bij Jan van den Bos in het teken van vuurwerk. Hij is dan vuurwerkcoördinator van Hermans Marine Vuurwerk in IJmuiden. "Mijn vrouw noemt mij gestoord."

In de bunkers van het bedrijfspand in de haven van IJmuiden voelt Jan zich thuis. Vanaf het begin van de maand is hij bezig met de logistiek van alle bestellingen. Uiteraard zit er een piek in zijn werkzaamheden tijdens de verkoop. "Het zijn tropendagen. Ik ben daarna helemaal gesloopt. Op oudejaarsavond lig ik vaak om 22.00 uur al in bed." Lees ook: Vuurwerkfans mogen weer knallers inslaan: "Ga vandaag vijf winkels af" En dat doet Jan allemaal vrijwillig. "Mijn vrouw noemt mij weleens gestoord. Als het aan haar lag, was ik er allang mee gestopt. Maar ik haal hier mijn lolletje uit."