Na 115 jaar einde aan boekhandel: "Ziel en zaligheid gedeeld"

WORMER - Boekhandel Middelburg Boek & Buro aan de Dorpsstraat in Wormer stopt ermee. Vijf jaar lang is er gezocht naar een oplossing om de boekhandel voort te zetten maar dat mocht niet baten. Aanstaande zaterdag sluit de winkel definitief haar deuren.

"Het is echt een buurtwinkel. Mensen komen hier ook om een praatje te maken, ik zal het heel erg missen", zegt medewerkster Jenny Kreuger. Al twintig jaar is zij in dienst en deelt ziel en zaligheid met haar collega's en klanten. Vandaag is haar laatste werkdag waarbij ze uiteraard nog een praatje maakt met de klanten.

In 1902 opende de boekwinkel voor het eerst haar deuren onder de naam Kuijpers Boekhandel. Huidige eigenaar Fred Middelburg nam de zaak in 1971 over. Nu hij zijn pensioenleeftijd is gepasseerd, vond hij dat het tijd werd om ermee te stoppen. Omdat er geen opvolger gevonden werd, is het pand uiteindelijk verkocht. Aanstaande zaterdag 30 december sluit de Boekhandel definitief. Wat er met het pand gaat gebeuren is nog onduidelijk.