Losgeschoten caravan knalt bovenop stilstaande auto in Krommenie Foto: HFV Photo Services Foto: HFV Photo Services Foto: HFV Photo Services

KROMMENIE - Een losgeschoten caravan is vanmiddag op de N203 in Krommenie op een stilstaande auto gebotst. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de schade aan caravan en auto is groot.

Het ongeluk gebeurde kort nadat de auto met caravan het station van Krommenie was gepasseerd. Om onduidelijke redenen schoot de caravan los, rolde nog een stuk door en botste achterop een auto die vlak na het kruispunt met de Rosariumweg in de berm stond. Waarom die automobilist zijn auto in de berm had geparkeerd is niet bekend, al laten getuigen aan NH Nieuws weten dat de bestuurder de auto had stilgezet omdat hij z'n telefoon wilde gebruiken, niet de mogelijk had om dat handsfree te doen en een boete wilde vermijden. Inboedel op straat

De caravan raakte door de klap flink beschadigd. Een deel van de inboedel, waaronder servies en tandenborstels, belandde op straat. Een berger is ter plaatse om het wrak op te ruimen. Ook de auto is gehavend, al lijkt het erop dat die na een opknapbeurt nog wel een tijdje mee kan.