Ziggo jaar langer hoofdsponsor Ajax

AMSTERDAM - Ziggo blijft een jaar langer hoofdsponsor van Ajax. Het contract dat tot de zomer van 2019 liep, is vandaag opengebroken en verlengd tot medio 2020. Ziggo is sinds 1 januari 2015 hoofdsponsor van Ajax.

"Bij de contractondertekening in 2014 zeiden wij dat Ziggo een partner is die bij ons past. Dat is de jaren daarna ook gebleken. Het is een succesvolle samenwerking voor ons allebei. Het is bekend dat Ajax een moeilijke eerste seizoenshelft kende, het voelt als een extra steun in de rug dat zo’n belangrijke partner in deze fase het vertrouwen uitspreekt en de samenwerking openbreekt en verlengt", zegt Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax.

Marcel de Groot, directeur consumentenmarkt van VodafoneZiggo: "Met deze tussentijdse verlenging willen wij het signaal afgeven dat wij erg blij zijn met deze samenwerking, die wij dan ook graag in ieder geval nog de komende tweeënhalf jaar voortzetten.''