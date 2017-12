Inbrekers halen woning Landsmeerder (91) overhoop

LANDSMEER - Voor een 91-jarige Landsmeerder heeft kerst een wrange nasmaak gekregen. Terwijl hij de feestdagen elders doorbracht, haalden inbrekers zijn huis aan het Zuideinde overhoop.

De inbraak is gepleegd tussen zondag 24 december en woensdag 27 december, schrijft de politie Landsmeer op Facebook. Uit sporenonderzoek is gebleken dat het vermoedelijk om twee daders gaat.



Ze hebben uitgebreid de tijd genomen om de woning binnen te komen. Na vergeefse pogingen via het balkon en de keukendeur, besloten ze het aan de achterzijde van de woning te proberen.

Raam uit kozijn

Daar hadden ze meer succes: nadat ze een raam uit het kozijn hadden gehaald, gingen ze naar binnen en doorzochten de hele woning. Uiteindelijk zijn ze met een onbekend geldbedrag op de vlucht geslagen.