Grootse vuurwerkshow Amsterdam live te zien bij NH Nieuws

AMSTERDAM - Om het nieuwe jaar spectaculair in te luiden, zal NH Nieuws de grote vuurwerkshow, die dit jaar op de Kop van Java in Amsterdam gehouden wordt, live uitzenden.

Aanstaande zondag is de show van 23.45 uur tot en met 0.15 uur rechtstreeks te zijn op onze website en tv-zender. Het thema van de viering is 'Amsterdam UNITE'. Dat wordt voorafgaand aan het vuurwerk uitgedragen door de visualisatie van alle 180 nationaliteiten die in Amsterdam samenleven.

Ook is het thema uit te leggen als een laatste eerbetoon aan de overleden burgemeester Eberhard van der Laan, die in zijn afscheidsbrief aan de Amsterdammers schreef: 'Zorg goed voor onze stad en voor elkaar.'

Bekijk hieronder een trailer van de show: