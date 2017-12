Vuurwerkfans mogen weer knallers inslaan: "Ga vandaag vijf winkels af"

IJMUIDEN - De fanatieke vuurwerkfans hadden vandaag rood omcirkeld in hun agenda: zij kunnen vanaf vanmorgen namelijk weer naar hartelust rotjes, grondtollen en pijlen kopen.

"De wekker stond om 6.00 uur vanmorgen en om 8.00 uur stond ik bij de eerste verkoper. Vanuit daar ging ik door naar de vier andere winkels", vertelt de fanatieke vuurwerkfan Jeffrey Vossen uit Haarlem. "Ik heb echt naar deze dag uitgekeken. Hier leef ik voor." Dat kan zijn schoonmoeder Anne Stouten bevestigen: "In de zomer hoor ik 'm al: 'Ik heb zoveel zin in oud en nieuw!'".

Vuurwektrend van 2017

De vuurwerktrend van dit jaar zijn compounds, vertelt vuurwerkhandelaar Robin Hermans. "Dat zijn doorgeschakelde boxen siervuurwerk. Daar neem ik er zelf wel eentje van mee naar huis, haha."

Het knal- en siervuurwerk mag dan nu al in huis gehaald zijn, de kopers moeten nog wel even geduld hebben met het afsteken. "Ja, dat mag pas de 31e. Dan kan ik er nu eerst nog even naar kijken - het is toch vijf meijer wat ik heb staan - en dan gaat 't pas de lucht in."