Internationale trein van Amsterdam naar Berlijn ontruimd vanwege dreigbrief Foto: Shutterstock / archief

AMSTERDAM - (AT5) Bij een station in de Overijsselse plaats Oldenzaal is de internationale trein naar Berlijn ontruimd. Volgens spoorbeheerder ProRail is dat gebeurd vanwege een dreigbrief. De trein vertrok vanmorgen vanuit Amsterdam naar Duitsland.

De trein wordt momenteel doorzocht door een explosievenverkenner van de politie. Deze heeft een hond meegenomen, schrijft ProRail. De politie spreekt van een verdachte situatie. Door de situatie rijden tussen Hengelo en Oldenzaal momenteel geen treinen. De extra reistijd loopt op tot meer dan 60 minuten, zegt de NS.