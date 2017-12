Goud voor Büchli en Beukeboom bij NK baan

ALKMAAR - Matthijs Büchli heeft bij het NK baanwielrennen in Alkmaar goud gewonnen op de sprint. Dion Beukeboom deed hetzelfde op de individuele achtervolging. Roxanne Knetemann won zilver op de puntenkoers bij de vrouwen.

In de finale van de sprint bij de mannen won Harrie Lavreijsen de eerste heat, maar in de tweede en de beslissende derde heat was geboren Santpoorter Matthijs Büchli oppermachtig. Het brons was voor Theo Bos, die Jeffrey Hoogland versloeg.

Amsterdammer Dion Beukeboom was zo sterk op de individuele achtervolging dat hij zijn tegenstander Roy Eefting zelfs dubbelde. Het brons was voor Daan Hole.

Roxanne Knetemann lag lang op koers voor goud bop de puntenkoers, maar doordat Marjolijn van 't Geloof de laatste sprint won ging ze de Alkmaarse voorbij, zodat Knetemann genoegen moest nemen met zilver.