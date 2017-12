Dierenpolitie redt 28 verwaarloosde honden uit bestelbus

NOORD-HOLLAND - De dierenpolitie heeft dinsdag tientallen verwaarloosde honden gered uit een bestelbus. Daar verbleven de 28 viervoeters al enige tijd onder erbarmelijke omstandigheden.

De politie had al meerdere meldingen ontvangen over de dieren in de bus, maar wist dinsdag het bewuste bestelbusje ook echt op te sporen. In de wagen troffen ze de 28 dieren aan, waar ze opgesloten zaten in transportboxen.

De honden en het voertuig zijn direct in beslag genomen. De dierenpolitie heeft de honden medische zorg gegeven en nadat zij uit hun benarde positie konden worden bevrijd, zijn ze naar een tijdelijk opvangadres gebracht.

Tegen de 43-jarige eigenaresse van de bus wordt proces-verbaal opgemaakt.