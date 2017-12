Deel dit artikel:











Schip in de problemen op IJsselmeer: KNRM rukt groot uit Foto: Screenshot SF Lite

ENKHUIZEN - Op het IJsselmeer is op dit moment een schip in de problemen. Het signaal mayday is gegeven en er zijn vier opvarenden aan boord. Dat meldt de KNRM die met groot materieel is uitgerukt.

Het gaat om een Staverse Jol, dat is een bepaald type vissersschip. Het zes meter lange schip heeft water gemaakt en bevindt zich op de lijn tussen Enkhuizen en Stavoren. De reddingsmaatschappij laat via Twitter weten dat er meerdere reddingboten zijn ingezet. De opvarenden zijn in goede conditie, meldt de KNRM verder. Later meer.