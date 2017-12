Zaanstad wil keiharde aanpak hennepkwekers: ook huiseigenaren uit woning zetten

ZAANSTAD - Zaanstad gaat keihard optreden tegen illegale hennepplantages. Burgemeester Jan Hamming wil dat niet alleen huurders, maar ook huiseigenaren uit hun huis kunnen worden gezet als ze daar illegaal wiet telen.

"Dit is nietsontziende meedogenloze criminaliteit die keihard moet worden aangepakt." Burgemeester Hamming van Zaanstad is er heel duidelijk over. In februari wil hij dat de raad de het lokale beleid aanscherpt. Dit moet er voor zorgen dat ook mensen die in hun koopwoning een hennepkwekerij hebben uit hun huis kunnen worden gezet. Dat is nu al het geval voor huurders van woningbouwcoöperaties en bedrijfspanden.

Uit cijfers van de politie in handen van NH Nieuws blijkt dat Zaanstad op de eerste plaats staat als het gaat om drugshandel in het district Noord-Holland Noord. Hamming wil nu vooral de hennepkwekers gaan aanpakken.

De burgemeester vindt het levensgevaarlijke criminaliteit. Hij verwijst daarbij naar branden bij illegale kwekerijen waarbij de bovenburen opeens in een levensgevaarlijke situatie zitten.

Misdaadverslaggever Timo van der Eng vraagt zich af of de harde lijn van de burgemeester gaat helpen aangezien het verbouwen van softdrugs een lucratieve business is. Volgens hem levert een gemiddelde plantage van 300 planten 25.000 euro op. Daarbij zou je meerdere malen per jaar kunnen oogsten.