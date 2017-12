Deel dit artikel:











Vrachtwagen rijdt kerstversiering Purmerendse binnenstad aan gort Foto: Inter Visual Studio / Ron Vermeulen Foto: Inter Visual Studio / Ron Vermeulen Foto: Inter Visual Studio / Ron Vermeulen

PURMEREND - Een vrachtwagen heeft vanochtend in de Purmerendse binnenstad kerstversiering aan gort gereden. Het incident gebeurde rond 08.00 uur toen de vrachtwagen in de Hoogstraat was om een winkel te bevoorraden.

De vrachtwagen reed volgens een omstander achteruit en trok een deel van de feestverlichting mee. Daardoor kwam een deel van de gevel mee. De straat was korte tijd afgesloten.