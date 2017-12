Deel dit artikel:











HENSBROEK - Bij een ongeluk aan de Kerkweg in Hensbroek is vanochtend rond 05.15 uur vroeg een gewonde gevallen. Volgens een omstander zag een automobilist een geparkeerde auto over het hoofd.

De automobilist is door de brandweer bevrijd, aldus de ooggetuige. Meer informatie over het letsel ontbreekt nog.