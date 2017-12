Verhagen: meer hoogbouw in Amsterdam

AMSTERDAM - In Amsterdam moet meer hoogbouw komen. Daarvoor pleit Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, in een gesprek met De Telegraaf.

Verhagen wil de rem op hoogbouw in Amsterdam loslaten. "Moet je die rem handhaven? Dat is de vraag als je betaalbare woningen in het middensegment wilt."

Verhagen zegt tegen De Telegraaf dat de krapte op de woningmarkt vooral een planningsprobleem is. "Het aantal vergunningen dat afgegeven wordt is 65.000, tenminste dat is de verwachting. De vraag dit jaar is 80.000. De plancapaciteit moet absoluut worden uitgebreid. Dat roep ik al jaren."

"En als ik vergunningen krijg voor 80.000, dan worden die ook gebouwd. Ik maak me meer druk hoeveel werkelijke vergunningen er worden afgegeven."