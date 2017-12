Politieagent geeft gevangene lift naar treinstation: "Het is tenslotte kerst"

HOORN - Een politieagent kwam maandag met zijn mond vol tanden te staan, toen hij een vreemde man een lift gaf naar het treinstation Hoorn Kersenboogerd. Kort nadat de agent met de man in gesprek was geraakt, bleek de vreemde een gevangene te zijn die een dag verlof voor kerst had gekregen. "Ik was heel even stil."

"Het regende en bijna iedereen sliep nog op deze kerstdag", beschrijft de agent op Facebook. Toen hij een rondje door Hoorn reed, zag hij op een gegeven moment een man midden op de rijbaan lopen met een tasje in zijn hand. "Het tasje was doorzichtig en er zat een koffiezetapparaat in. Klein formaat. Ik had dat nog niet eerder gezien."

De agent deed uit voorzorg zijn deur op slot en reed naar de man toe. "Ik was alleen en je weet nooit met wie je te maken krijgt." Toen hij links naast de man stopte deed hij het raam aan de passagierszijde van zijn auto omlaag. De agent vroeg aan de man waarom hij midden op de rijbaan liep.

Trein naar Amsterdam

"Ik moet trein naar Amsterdam", antwoordde hij in gebrekkig Nederlands. De agent vervolgt op Facebook: "Ik wilde hem uitleggen hoe hij naar het station moest lopen, maar ik dacht dat het best lastig ging worden als hij hier niet plaatselijk bekend is. En het regent. Ik besloot de man een lift te geven."

Kort daarna zat de man bij de agent voorin in de politieauto. "Nieuwsgierig als ik ben vroeg ik me af wat deze man zo vroeg in Hoorn brengt. In zijn eentje in de regen en met een klein koffiezetapparaatje."

Gevangenis

"Waar komt u vandaan meneer?", vroeg de agent. "Ik kom net uit de gevangenis. Ik heb een dag verlof voor kerst", antwoordde de man. "Ik was heel even stil. Wat zou hij gedaan hebben? Dit is misschien niet zo slim van me", schrijft de agent.

De rit naar het station verliep echter zonder problemen. "De man was aardig en rustig. Aangekomen bij het station stapte hij uit, bedankte mij netjes en ik wenste hem een fijne kerst. Een politieman en een veroordeelde samen voorin in de auto. Het is tenslotte kerst. Dat mag toch iets betekenen."