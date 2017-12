Dai Dai Ntab schakelt zichzelf uit voor OS

AMSTERDAM - HEERENVEEN Dai Dai Ntab heeft zichzelf uitgeschakeld voor een optreden op de Olympische Spelen. De 23-jarige Amsterdamse sprinter startte tot twee keer toe vals op de 500 meter tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen.

Ronald Mulder en Kai Verbij plaatsten zich wel. Mulder won de race in een tijd van 34,49, gevolgd door Verbij als nummer twee (34,81). Wereldkampioen Jan Smeekens kan zich dankzij de derde tijd (34,87) normaal gesproken eveneens gaan verheugen op olympisch deelname.

Reactie Ntab

"Ik heb me nog nooit zo rot gevoeld", zei Nederlands kampioen Ntab bij de NOS. "Ik wil het liefst alles kort en klein slaan. Natuurlijk, de spanning was groot, maar dat heb ik wel vaker meegemaakt in mijn loopbaan. De starter wachtte lang en daar ben ik niet goed mee omgegaan. Met deze tijden had ik er normaal gesproken bij gezeten. Ik geloof het nog niet echt, geen Spelen."

Ntab krijgt vrijdag op de 1000 meter nog een herkansing, maar op die afstand behoort hij niet tot de favorieten.