Amsterdammer (69) sinds kerstavond vermist

AMSTERDAM - (AT5) De 69-jarige Arie Blikkenhorst wordt sinds zondag vermist. Op 24 december reed hij met zijn auto weg bij z'n woning, en werd sindsdien niet meer gezien.

Arie is 1,80 meter lang, heeft blond-grijs haar en rijdt in een Renault Captur met kenteken HB-48-7R. Hij is afhankelijk van medicijnen en heeft die vermoedelijk niet meegenomen.

Wie weet waar Arie verblijft of meer informatie heeft over zijn vermissing, wordt verzocht de politie te bellen op 0800-6070.