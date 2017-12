Amsterdammer (69) die sinds kerstavond werd vermist terecht

AMSTERDAM - (AT5) De 69-jarige Arie werd sinds zondag vermist. Op 24 december reed hij met zijn auto weg bij z'n woning, en werd sindsdien niet meer gezien.

Update 29 november 2017

Arie is terecht, dat bevestigd de politie. Onder welke omstandigheden hij is terugvonden kan de politie niet zeggen.

Arie is afhankelijk van medicijnen en heeft die vermoedelijk niet meegenomen. Wie weet waar hij verblijft of meer informatie heeft over zijn vermissing, wordt verzocht de politie te bellen op 0800-6070.