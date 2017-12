Amstelveense Hema laat vluchtelingen 'al werkend' Nederlands leren

AMSTELVEEN - Voor veel statushouders kan het lastig zijn om werk te vinden, omdat ze nog niet goed genoeg Nederlands spreken. Bij de Amstelveense vestiging van de Hema krijgen vluchtelingen nu de kans om tijdens het werk hun Nederlands verder te ontwikkelen.

Drie jaar geleden ontvluchtte ze haar geboorteland Syrië. Nu werkt ze in de oer-Hollandse Hema in het winkelcentrum Stadshart in Amstelveen. Voor Ruba Alafghani is het een droom die uitkomt. "Toen ik pas in Nederlands was kwam ik in een Hema en vond ik het meteen een hele leuke winkel. En nu werk ik in deze winkel", vertelt Ruba trots.

Ruba is een van de vier statushouders die in de Amstelveense Hema werkt. Het begon als een stage en na een half jaar volgde een contract. "Ze ontwikkelt zich zo goed, dat we haar nu ook kassatraining geven, zodat ze binnenkort ook achter de kassa kan staan", vertelt filiaalmanager Maria Gomez. "Het idee is dat ze 'al werkend' de taal leren spreken. En als wij zien dat ze zich genoeg ontwikkelen, dan krijgen ze een contract en kunnen ze net als iedereen blijven doorontwikkelen."

"Het echte Nederlands spreken"

"Door te werken leer je het beste Nederlands spreken", vindt ook Ruba. "Op school leer je de woorden uit de boeken. Maar hier leer je het echte Nederlands spreken, door het contact met de medewerkers en de klanten", legt ze uit. "Als een klant op zoek is naar iets, kan ik ze helpen deze artikelen te vinden. Of als iemand iets wil ruilen, dan help ik ze."

Ook de andere werknemers helpen de statushouders graag. "Het is echt des Hema's", vertelt medewerker Jamie van der Heijden. "De Hema volgt de lijn die ook in de maatschappij geldt. Dan is het vanzelfsprekend dat we ook statushouders in dienst nemen en hen een stapje helpen verder te komen", licht hij toe.