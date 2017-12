Deel dit artikel:











Opgeknapte Breestraat toch geen belemmering voor Beverwijkse kortebaandraverij Foto: Shutterstock

BEVERWIJK - De onlangs opgeknapte Breestraat in Beverwijk is met een paar kleine aanpassingen toch geschikt te maken voor de kortebaandraverij, die traditioneel tijdens de feestweek in augustus in de winkelstraat wordt gehouden.

Dat zegt Rob van Dooren, voorzitter van de Harddraverijstichting Prins Bernhard, tegen de website kortebaandraverijen.nl. "Ik heb [...] eerder samen met bestuurslid Henk Voormeer, Jaap Poelstra en Gerard Post Uiterweer de baan bekeken. We zijn toen tot de conclusie gekomen dat met een paar kleine aanpassingen de kortebaan gewoon door kan gaan." De suggestie dat de kortebaandraverij komende zomer op losse schroeven zou staan, werd gewekt door Co Backer van de lokale partij Gemeentebelangen Beverwijk. In de raadsvergadering stelde hij dat de nieuw geplaatste bloembakken en dieper gelegen putdeksels de race onmogelijk zouden maken. Lees ook: Kortebaandraverij Beverwijk op losse schroeven: "We hebben hier al zo weinig" Volgens pikeur en 'mister kortebaandraverij' Aad Pools uit Uitgeest zou zo'n vaart niet lopen. Volgens hem zou de kortebaandraverij ook in 2018 kunnen doorgaan, al moest er nog wel het een en ander gebeuren, zei hij vorige week tegen NH Nieuws. Dat wordt nu bevestigd door Van Dooren, die de ontstane commotie wijt aan het optreden van raadslid Backer, die zijn oor niet te luisteren heeft gelegd bij de stichting alvorens zijn zorgen met de raad te delen. Zorgen delen

"Het gemeenteraadslid heeft geen navraag gedaan bij ons bestuur, wat op zich heel vreemd is. Er was naar aanleiding van onze schouw ook al een overleg gepland met de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente Beverwijk in januari. Het wordt door ons bestuur dus voortvarend opgepakt", besluit Van Dooren.