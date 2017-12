Mevrouw De Koning (80) mishandeld en beroofd met Kerst: "Ik stikte bijna"

AMSTERDAM - (AT5) Wat een gezellig avondje had moeten worden, liep gisteren uit op een drama voor de 80-jarige Stien de Koning. Ze had met haar scootmobiel chinees gehaald in de Jordaan in Amsterdam en was net thuis toen ze bruut beroofd werd.

"Ik deed de deur open. Alles is natuurlijk donker 's avonds. Ik reed naar binnen en toen kwam er een jongen gelijk met mij de fietsenstalling in", vertelt De Koning vandaag aan AT5. "Mag ik u wat vragen?", vroeg de dader. "En voordat ik antwoord kon geven, gaf hij me een klap in de nek. Ik stikte bijna." De man wilde haar tas hebben. "Toen schopte hij me in mijn rug. En toen heb ik geholpen en heb ik hem die tas gegeven."

De Koning begon te gillen, want die tip heeft ze op televisie gehoord. Het werkte. Twee buurtbewoners kwamen op de beroving af. Ook drukte het slachtoffer de alarmknop van haar telefoon in, waarmee ze direct haar zoon opbelt.

Hij kon snel de politie alarmeren. Toch kon de dader met de tas van De Koning vluchten. Daarin zat zo'n zestig euro. "Hij had gewoon het geld kunnen vragen, dat had hij dat gehad. Hij had me niet hoeven trappen", zegt De Koning nu.

Alles is gekneusd

Ze heeft veel pijn. Volgens ambulancemedewerkers liep ze kneuzingen op. Afgelopen nacht sliep ze slecht. Het is ook al de tweede keer dat De Koning dit meemaakt. De vorige keer gebeurde het in Bos en Lommer in Amsterdam. Van de buurt krijgt ze vandaag veel steun.

Een buurvrouw gaf haar een bloemetje. "Ik laat mij niet opsluiten hier. Hij gaat mij niet nog eens beperken. Ik ga gewoon op straat. Misschien ben ik eigenwijs, maar ik weiger dat te doen", zegt De Koning.

Toch is ze erg aangeslagen, maar ze gaat gewoon nog steeds op pad in haar scootmobiel. "Ja, tuurlijk. Dat moet. Anders heb je echt geen leven meer." Ze deed vanmiddag aangifte. De politie gaat de zaak verder onderzoeken.