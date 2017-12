Ernstig zieke Lisanne (25) beleeft 'mooie' kerst dankzij speciale behandeling

DEN HELDER - De door de ziekte van Lyme getroffen Lisanne van der Vaart uit Den Helder beleefde voor het eerst in tijden weer een mooie kerst dankzij een speciale behandeling in Duitsland. Haar ouders wisten met een inzamelingsactie meer dan 35.000 euro op te halen voor de stamcelbehandeling die ze de afgelopen weken onderging.

Lisanne liep een tekenbeet op tijdens een vakantie in 2005. Het duurde echter jaren voor de diagnose ziekte van Lyme bij haar werd vastgesteld. Ze raakte door de ziekte uitgeput en bracht een lange tijd haar dagen door in bed.

Op kerstavond kon Lisanne tot grote verrassing van haar ouders weer de kracht vinden om een aantal uur aan te schuiven aan tafel. "We keken elkaar aan en dachten: 'Wat is dit?'", zegt Verina, de moeder van Lisanne, tegen NH Nieuws.

Afgelopen zaterdag kwam Lisanne terug uit Duitsland waar ze in totaal drie weken verbleef voor de behandeling. "Er zijn veel stamcellen uit haar heup gehaald. Toen werden de bloedcellen daar uit gefilterd en weer in een infuuszak gedaan. Vervolgens werden die weer terug in haar arm gedaan", legt Verina uit.

De behandeling leek al aan te slaan. "We hadden een heel erg mooie kerst. Mooier dan we hadden verwacht. Gisteren was echter weer een mindere dag." Volgens een arts zouden de resultaten tussen de vier weken en zes maanden zichtbaar moeten worden. "Maar je hoort er van alles over. Ze kunnen geen garanties geven."

Toch houdt de familie goede hoop. "We moeten het lichaam activeren en in een betere staat brengen. Ze is ook aangekomen en dat is een goed teken. De pieken moeten in de toekomst groter worden en de dalen kleiner."