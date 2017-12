Afscheidsinterview met burgemeester Astrid Nienhuis: "We maken het dorp steeds meer samen"

LANDSMEER - Afzwaaiend burgemeester van Landsmeer Astrid Nienhuis vindt dat ze veel heeft geleerd van haar ambtsperiode. Dat vertelt ze in een afscheidsinterview met mediapartner Lokale Omroep Landsmeer. In het gesprek van bijna een uur blikt ze terug op hoogte- en dieptepunten. "Ik had in het begin weinig idee van wat mij te wachten stond."

Nienhuis zegt dat zij heeft geleerd goed te luisteren naar de inwoners. "Je moet je beeld voor je houden, tot dat het compleet is", vertelt ze aan interviewer Kim Coppes.

Verder is ze in het interview openhartig over het bestuursconflict, dat er toe leidde dat gemeenteraad een jaar na haar aantreden in 2011 het vertrouwen in haar opzegde. "Ik heb een maand op de bank gezeten, ik was helemaal op."

Ze vond de kracht om weer van de bank te komen, mede door een petitie om haar weer burgemeester te maken. 2.200 Landsmeerders zetten hun handtekening. "Toen dacht ik: als het maar enigzins kan, dan moet ik terug." Dat gebeurde begin 2013, nadat twee bij het conflict betrokken wethouders afscheid hadden genomen.

Lees ook: Nienhuis terug als burgemeester Landsmeer

Ook vertelt Nienhuis wat ze gaat missen aan Landsmeer, nu ze binnenkort burgemeester van Heemstede wordt. "De kleine dingen, denk ik. Dat ik boodschappen doe in de supermarkt en dat mensen je dan aanspreken met: 'Burgemeester, mag ik u even wat vragen?'."

"Gemeentschap is van de inwoners"

Ze geeft ook nog een advies aan de Landsmeerders mee. "We zijn een mooie weg ingeslagen, we maken steeds meer samen het dorp. Ik zou willen oproepen dit te blijven doen en initiaitieven te nemen."

Daarmee adviseert Nienhuis ook niet op te geven, mocht de gemeente tegenstribbelen. Ze besluit: "De gemeenschap is van de inwoners."

Gesprek met Astrid Nienhuis from Lokale Omroep Landsmeer on Vimeo.