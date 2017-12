Waarom er dit jaar een stuk minder wietplantages zijn ontmanteld

HAARLEM - Er zijn in Noord-Holland afgelopen jaar veel minder hennepkwekerijen ontdekt en opgerold dan vorig jaar. Hoe kan dat? Zijn er simpelweg minder plantages, speurt de politie minder actief of weten de kwekers hun planten beter te verbergen?

Volgens Wilco Sijm, voorzitter van het Team Haarlemse Coffeeshopondernemers (THC), is het niet zo dat er minder kwekers zijn. Hij baseert die uitspraak op zijn indruk dat het aantal toeleveranciers van Haarlemse coffeeshops de afgelopen tijd niet is afgenomen.

"Het kan allerlei oorzaken hebben", zegt hij over het kleinere aantal ontmantelde plantages in Noord-Holland. "Dat er veiliger gekweekt wordt bijvoorbeeld, of dat er minder overlast is. En misschien wel minder politieinzet."

Misdaadjournalist Timo van der Eng van de website crimesite.nl vermoedt dat kwekers er steeds beter in slagen hun plantages te onttrekken aan de blik van de autoriteiten. "Het zou kunnen dat criminelen in staat zijn om de plantages beter te verbergen. Het blijft toch een lucratieve business."

Plukken

De politie laat weten dat er wordt ingezet op het zogenaamde 'plukken' van kwekers die tegen de lamp zijn gelopen. "Door meer en langer rechercheonderzoek te doen, pakken we ook de personen achter de kwekerijen."

Of dat uitgebreidere en langere rechercheonderzoek ten koste gaat van mankracht bij het opsporen van kwekerijen, is niet bekend. Wel is bekend dat het bedrag dat justitie dit jaar (1,2 miljoen) van de kwekers heeft gevorderd, nagenoeg gelijk is aan het gevorderde bedrag in 2016 (1,3 miljoen).

Koffie en een jointje

Van der Eng denkt dat kwekers voorzichtiger zijn geworden omdat ze het risico op een vordering incalculeren. "Het is een soort kat en muisspel geworden", aldus de misdaadjournalist. "Waarbij het ook opvalt dat met name de kleine telers wel gepakt worden."

Telers gaan dan ook veel meer 'ondergronds', aldus Sijm. "Vroeger kwam je echt thuis bij de kwekers. Dan dronk je gezellig koffie en rookte je een jointje om te testen. Dat is er nu niet meer bij."