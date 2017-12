BBC-drama over Amsterdam niet opgenomen in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Een heleboel Britten zaten gisteravond naar de nieuwe BBC-dramaserie The Miniaturist te kijken. Het tweeluik speelt zich af in Amsterdam, maar de stad is er geen moment echt in te zien.

Vanavond is het tweede en laatste deel van The Miniaturist, dat gebaseerd is op een gelijknamig boek uit 2014. De bestseller gaat over de zeventiende-eeuwse Petronella Oortman en haar poppenhuis, dat te zien is in het Rijksmuseum. Het verhaal speelt zich voornamelijk in de 'Gouden Bocht' van de Herengracht af, maar de serie is daar niet opgenomen.

De BBC besloot namelijk de serie op te nemen in Leiden. De producenten vonden Amsterdam te modern en de Rapenburg in Leiden een stuk beter bij de serie passen. Ook de scènes in de Oude Kerk zijn niet op de Wallen opgenomen, maar in de Pieterskerk in Leiden. De serie speelt zich overigens voornamelijk binnenshuis af. Die shots zijn zelfs niet in Leiden opgenomen, maar gewoon in het Verenigd Koninkrijk.