Zanger zet geplaagde vrijwilligers ijsbaan Schagen in het zonnetje

SCHAGEN - Twee weken geleden ging het mis rond de ijsbaan in Schagen. Hangjongeren verpestten de sfeer, gooiden ijsballen naar de vrijwilligers en het bestuur werd bedreigd. Na een gesprek kwam alles weer tot rust maar zanger Marcel Wessel wil de vrijwilligers een eerbetoon brengen na alle ellende. Hij organiseert vanavond een concert om ze een hart onder de riem te steken.

"Het is groter dan dit, het gaat niet alleen om de ijsbaan. Het gebeurt ook met met Paasvee, met kermis, in de weekenden. Dan vliegen de stoelen ook wel eens door de lucht", vertelt Wessel bij de ijsbaan op de Markt. "Wij waren vroeger ook geen lieverdjes. We haalden ook wel eens rottigheid uit maar dat was belletje-trek of zo. Maar dit deden we niet. Er is zo weinig respect voor vrijwilligers. Die mensen doen het voor niks. En daar moet je gewoon heel dankbaar voor zijn."

Na de problemen rond de ijsbaan, kwam er een gesprek met de jongeren. Politie, gemeente en de jeugdcoördinator gingen om de tafel en dat heeft geholpen, vertelt Peter Meijer van Stichting Schagen On Ice. "Ik had het er net nog over met de vrijwilligers. Het is rustiger." Inmiddels kan er ook in de avond weer geschaatst worden. Meijer is blij met de actie van Wessel en zal vanavond ook optreden.

"Er komt vanavond een groot samengesteld koor van 80 a 90 mensen", zegt Wessel, verder staat er een keur aan artiesten klaar. "Maar ook mensen die vanavond zelf willen optreden zijn van harte welkom!"

Het concert op de ijsbaan is vanavond van 18.00-21.00 uur.