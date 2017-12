Politie onderzoekt 'mislukte liquidatiepoging' in Hilversum

HILVERSUM - Twee mannen hebben zich eergisteravond gemeld bij de politie om te melden dat ze bedreigd waren met een wapen aan de Soestdijkerstraatweg in Hilversum. De recherche is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen.

Rond 19.45 uur zaten een 32-jarige man uit Hilversum en een 32-jarige man uit Bussum in een auto bij het tankstation. De auto stond geparkeerd aan de zijkant bij het ROC. Een onbekende man kwam op de auto afgelopen en zou volgens de inzittenden een vuurwapen hebben gericht op de 32-jarige Bussumer.

Het wapen haperde en de twee mannen in de auto konden ontkomen. Vervolgens belden zij de politie. Agenten zetten de omgeving af, maar troffen de verdachte niet aan.

Het beoogde slachtoffer zou de Marokkaanse 'haatvlogger' Youness Ouaali zijn. Ouaali schreef gisteren ook in een bericht op zijn Facebookpagina dat er een moordpoging op hem was ondernomen. Hij schrijft hierin onder andere: "Ik ben de komende dagen voor niemand bereikbaar om even goed na te denken over wat er vandaag is gebeurd. Er is inderdaad een poging tot moord gedaan op de auto waar ik in zat met mijn maatje."

Het bericht is inmiddels verwijderd.

Signalement

De mogelijke schutter was ongeveer 1.80 meter lang met een normaal postuur. Hij was volledig in het donker gekleed en had mogelijk een regenjas aan.

De recherche is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden. Dat kan door te bellen met de recherche in Hilversum via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.