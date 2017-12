Veel regen en wind met oud en nieuw

NOORD-HOLLAND - We kunnen ons gaan opmaken voor een natte en winderige jaarwisseling. Dat kondigt NH-weerman Jan Visser aan.

Het natte uiteinde van het jaar begint vrijdag al, aldus Visser. "Dan valt er 's middags wat natte sneeuw, maar 's avonds is het alweer 7 graden en is dat weer klaar."

Voor zaterdag en zondag verwacht hij zowel buien als stevige wind. Of het ook regent als we oudjaarsavond afsluiten en om middernacht met z'n allen buiten staan, kan hij nog niet zeggen. Wel is het zo goed als zeker dat de wind op dat moment volop aanwezig is. "Ook wel weer lekker", vindt Visser. "Dan kan die smerige vuurwerklucht zo weer weg."

Op de eerste dag van het nieuwe jaar wordt het vrij zacht met een temperatuur van 7 graden.