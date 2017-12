Man uit Heiloo (28) nog vast na rellen bij partycentrum Zaandam

ZAANDAM - Van de drie mannen die maandagnacht werden gearresteerd bij de rellen in partycentrum Sade in Zaandam, zit er een nog vast. Het gaat om een 28-jarige man uit Heiloo, laat de politie weten. De mannen van 22 uit Duitsland en 29 uit Hoorn zijn inmiddels vrijgelaten.

De vechtpartijen bij het partycentrum ontstonden toen een feest met zo'n driehonderd Eritreeërs compleet uit de hand liep. De groep was vanuit heel Europa bijeengekomen om een optreden van een voor hen bekende band bij te wonen in het zalencentrum aan de Mahoniehout.

Erg aangedaan

De eigenaar van het partycentrum is nog steeds erg aangedaan door alle ongeregeldheden. "De stress die wij twee dagen hebben gehad en waar ik nog steeds mee zit, daar bestaat geen vergoeding voor. Dat is het ergste", vertelt Kilic aan NH Nieuws. "Dit is echt heel vervelend voor ons, ook voor onze naam."

Volgens Kilic begonnen de rellen toen dronken jongeren zich vervelend gedroegen in de zaal. Beveiligers hebben de gasten daarop buiten gezet, maar daar waren ze het niet mee eens. Vervolgens zijn ze buiten lawaai gaan maken en zetten andere jongeren de boel binnen op stelten. De politie die er vervolgens bij kwam, werd bekogeld. Met harde hand werden de honderden Eritreeërs vervolgens door agenten naar het station geleid. Hierbij werden honden en wapenstokken ingezet.

Volgens Kilic waren er niet teveel mensen binnen in het partycentrum. "De zaal heeft een capaciteit voor vijfhonderd mensen, er waren er ongeveer driehonderd binnen." Hij laat weten eerder nooit problemen te hebben gahad met Eritreeërs. Toch heeft hij na dit incident besloten twee Eritrese bruiloften, die gepland staan in het nieuwe jaar, te cancelen.

Aan het partycentrum zelf is weinig schade ontstaan, twee tafels zijn verminkt. "Voor de mensen die zich wel goed hebben gedragen is dit heel jammer", aldus de eigenaar.

Partycentrum Sade bestaat ruim 16 jaar. In mei 2018 moet de eigenaar naar een andere locatie verhuizen omdat er veel nieuwbouw in de buurt van het zalencentrum gekomen is. Volgens hem zijn er weinig problemen geweest de afgelopen jaren. Een nieuwe locatie is nog niet gevonden.