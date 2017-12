Auto's en informatieborden van Natuurmonumenten beklad

NAARDEN - Dienstauto's en informatieborden van Natuurmonumenten in Naarden zijn vernield. Er is met zwarte verf meerdere malen het woord 'pedofiel' op geklad. Voor Natuurmonumenten reden genoeg om aangifte te doen bij de politie.

Dit is gebeurd tijdens de kerstdagen, zo denkt Natuumonumenten. Zondag was er nog iemand op het erf en toen was er nog niets aan de hand.

Een aantal maanden geleden gebeurde dit ook al op de buitenplaats in 's Graveland. Toen werden dezelfde teksten aangetroffen op informatieborden. Toen hebben ze niet kunnen achterhalen wie dat heeft gedaan en ook nu weer tast Natuurmonumenten in het duister.

Camera's

Er staan camera's op het terrein. "Maar die staan net de verkeerde kant op", vertelt boswachter Hanne Tersmette. "De beelden worden nu nog extra goed nagekeken of ze echt niets hebben gemist."

Natuurmonumenten heeft al aangifte gedaan en de politie gaat de zaak onderzoeken. "Hopelijk wordt het opgelost, want we weten niet wie dit gedaan heeft", vertelt Tersmette. "Als er iets aan de hand is, trek aan de bel bij ons en kom met ons praten. Dat hebben we liever dan dat de boel wordt vernield."

Vandaag wordt alles schoongemaakt.