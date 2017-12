Gijzelnemer bij veerboot Texel zit nog steeds vast

DEN HELDER - De vrouw (47) uit Breezand die vorige week een 33-jarige vrouw uit Den Helder gijzelde bij de veerboot in Den Helder, zit nog steeds vast. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws.

De vrouw werd vrijdagochtend overmeesterd door een arrestatieteam nadat zij de Helderse en later nog een TESO-medewerker had gegijzeld. In totaal duurde de gijzeling ruim twee uur.

Lees ook: Schrik zit er nog goed in na gijzeling in Den Helder

Het is nog onduidelijk wat het motief van de Breezandse was.