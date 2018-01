Hier kun je in Noord-Holland een nieuwjaarsduik maken

NOORD-HOLLAND - Traditiegetrouw rennen veel Noord-Hollanders vandaag richting de branding om een duik te nemen in het ijskoude water van de Noordzee. Maar ook als je niet aan de kust woont, kan het jaar fris worden gestart. Hier een overzicht van de nieuwjaarsduiken.

Bij bijna iedere duik worden de bikkels na afloop getrakteerd op een warme kop erwtensoep en chocolademelk. Hier en daar wordt er ook geproost en kunnen de nieuwjaarsduikers een borrel verwachten. Volgens NH-weerman Jan Visser ligt de temperatuur van het water op nieuwjaarsdag rond de 7 graden.

Texel

Op Texel is de officiële UNOX-nieuwjaarsduik bij De Koog (strandpaal 20). Hier is om 14:00 uur het startschot. Een uur eerder kunnen Texelaren ook bij paal 9 en bij paal 28 te water gaan.

Kop van Noord-Holland

In Westerland kunnen mensen op het Lutjestrand het water trotseren. De duik begint om 12.00 uur. In Schagen wordt bij recreatieplas De Wiel om 13.00 uur het startsein gegeven. Iets verderop, in Sint-Maarten, wordt bij Café de Klomp ook een duik georganiseerd. Wie hier naartoe gaat, kan langer in bed blijven liggen. Pas om 14.00 uur wordt er 'gedoken'. In Julianadorp rennen mensen om 13:00 uur naar zee, aanmelden moet bij Bowling Noordzee. Om diezelfde tijd start het traditionele 'koudwaterhappen' in Callantsoog, bij Strandpalviljoen de Toko.

West-Friesland

Het Streekbos in Bovenkarspel is een locatie waar mensen in West-Friesland een verfrissend begin van 2018 kunnen krijgen. West-Friezen die dichter bij Hoorn wonen, kunnen op het Schelpenstrandje meedoen aan de UNOX-duik.



Kennemerlanders zonder koudwatervrees kunnen op het middaguur in Bergen aan Zee met de traditionele oranje muts richting de zee sprinten. In Egmond aan Zee is ook een nieuwjaarsduik vanaf 14.00 uur. NH Nieuws zendt dit vanaf 13.30 uur live uit. Om diezelfde tijd is er in Heerhugowaard, bij het Strand van Luna ook een duik, maar als je het jaar nog sportiever wil beginnen, moet je in Bergen zijn. Hier wordt een Ren-Duik-Ren-loop georganiseerd: zes kilometer rennen, een koude duik en zes kilometer terug.

Eilandbewoners van De Woude openen het jaar met een duik in de Markervaart. Door de organisatie worden hottubes beloofd. In Assendelft beginnen ze bij de Goudsingel om 13.30 uur met rennen. Wijk aan Zee en IJmuiden maken zich op voor duizenden mensen die zich willen onderdompelen in de golven. Wijk aan Zee start om 15:00 uur, in IJmuiden begint het evenement om 13:00 uur.

Velserbroek geeft koukleumen om 15:00 uur het startsein. In Velsen-Zuid wordt er nog een schepje bovenop gedaan. Om 12:00 uur ren je daar niet richting het water, maar richting de sneeuw. In SnowPlanet trekt men de skischoenen aan, om vervolgens sneeuw te gaan happen.

Inwoners in het zuiden van Kennemerland kunnen hun hart ophalen bij Zandvoort aan Zee en Bloemendaal aan Zee. Beide evenementen starten om 14:00 uur.

Waterland

De kleinste leden van de familie kunnen in Purmerend ook al aan de traditie beginnen. Op twee kinderdagverblijven kunnen kinderen in de leeftijd vier tot en met twaalf jaar in een zwembadje springen. Let op: deze duiken zijn niet op 1 januari. BSO De Sterrenplukkers organiseert het evenement op 2 januari, De Vlindertuin aan de Loirestraat volgt een dag later. De volwassenen in Waterland kunnen op 1 januari wel in Edam-Volendam om 12:00 uur in het zwembad de Waterdam springen.

Amsterdam

Amsterdammers hoeven voor verkoeling de stad niet uit. Op IJburg strand gaan de duikers het koude water van het IJmeer in tijdens de Unox-nieuwjaarsduik. Mensen die een hekel hebben aan het rookworstenmerk kunnen terecht bij de nieuwjaarsduik Sloterplas, waar Unox-mutsen verboden zijn. Roeicentrum Berlagebrug zorgt ook voor een verkoelende duik, om 13.00 uur bij de Weesperzijde.

Roeivereniging Michiel de Ruyter in Uithoorn organiseert een duik om 12:30 uur.

Gooi- en Vechtstreek

Inwoners van het Gooi kunnen enkel in Aalsmeer terecht. In het Oosterbad wordt om 14:00 uur de traditionele sprong in het diepe gemaakt.

Nudistenduik

Wie morgen liever 'aux naturel' het water in wil, kan dat doen bij Het Twiske in Oostzaan. Om 14:00 uur kun je daar helemaal naakt kopje onder gaan. Er is ecologische chocolademelk na afloop. Nudisten die aan de kust wonen, mogen zich melden bij Strandpaviljoen Adam en Eva in Zandvoort. Hier begint om 13:00 uur de nudistenduik.