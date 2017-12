Politie rolt steeds minder wietplantages op

NOORD-HOLLAND - De politie rolt steeds minder illegale wietplantages op in onze provincie. Dat blijkt uit cijfers die NH Nieuws heeft opgevraagd bij de politie Noord-Holland Noord.

Uit de cijfers die zijn verkregen via een WOB-verzoek komt naar voren dat er dit jaar 'slechts' 235 plantages zijn opgerold. Dat is fors minder dan in 2014, in sommige gemeenten wel een kwart minder.

Bij toeval ontdekt

Volgens experts die NH Nieuws heeft gesproken, zijn er geen signalen dat er minder plantages zijn, maar komt de daling doordat de politie minder actief opspoort. De plantages die nog wel worden blootgelegd, worden vaak bij toeval ontdekt, aldus de experts.

In Haarlemmermeer werden dit jaar de meeste wietplantages opgerold: 26 stuks, 16 minder dan het jaar ervoor. Daarmee houdt die gemeente Purmerend (22), Alkmaar (22, was 39), Zaanstad (21) en Haarlem (18) achter zich.

De cijfers zijn afkomstig van het politiekorps Noord-Holland Noord en netwerkbeheerders. Dat houdt in dat Amsterdam en Het Gooi er niet in zijn meegenomen.