KAART: Hoeveel wietplantages zijn er in jouw buurt opgerold? Foto: ANP

NOORD-HOLLAND - Nergens in onze provincie werden dit jaar zoveel illegale wietplantages opgerold als in Haarlemmermeer. Dat blijkt uit politiecijfers waarover NH Nieuws beschikt. Hoeveel wietplantages werden er afgelopen jaar in jouw gemeente opgerold? Bekijk de kaart.

Uit de cijfers die NH Nieuws heeft opgevraagd, komt naar voren dat Haarlemmermeer koploper van Noord-Holland is met 26 ontdekte wietplantages. Lees ook: Politie rolt steeds minder wietplantages op Benieuwd naar jouw gemeente? Bekijk hieronder het kaartje. (het betreft hier cijfers tot 1 oktober 2017)